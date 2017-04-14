Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarımsal ürün denetimlerinde, bir yerli bir de ithal üründe limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 7-13 Nisan döneminde 23 yerli ile 19 ithal ürün denetlendi.

Kabak, fasülye, patlıcan, ıspanak, sivri biber, bakla, çilek, marul, sarma, enginar(ihraç), kapya biber, domates, arpa (yeşil) olmak üzere 23 tarladan alınan numunelerin 22’sinin temiz çıktığı, 1’inde de limit üstü pestisite rastlandığı belirtildi.

Kalıntıya rastlanan ürünün Tepebaşı’ndaki Mehmet Yoran’a ait ıspanakta olduğu, ürünün hasadına izin verilmeyerek beklemeye alındığı kaydedildi.

İncirli köyündeki Aytaç Özcezarlı’ya ait ıspanak ürününün analiz sonucunun limit altı çıkması nedeni ile hasadının serbest bırakıldığı belirtildi.

19 İTHAL ÜRÜNÜN 18’İ TEMİZ

Kiraz domates, marul lolorossa, armut, üzüm, nar, elma, buğday (yemlik), mısır (yemlik) ve budağ(ekmeklik) olmak üzere, tahlili yapılan 19 ithal ürünün 1’inde limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Limit üstü kalıntıya rastlanan ürünün SVS Ticaret’e ait elma (golden) olduğu belirtildi.