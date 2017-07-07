Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

37 İTHAL ÜRÜNDEN 32’Sİ TEMİZ, 5’İ LİMİT ÜSTÜ

YERLİ 15 ÜRÜNDEN 14’Ü TEMİZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi, 30 Haziran ile 7 Temmuz arasında ithal ve yerli tarım ürünlerinde gerçekleştirilen analiz sonuçlaırnı açıkladı.

Buna göre 37 ithal üründen limit üstü kalıntıya rastlanan Nuri Ersoy Ticaret Ltd’e ait siyah üzüm ve kiraz ile Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait kayısı imha edilirken, Onbaşı’na ait kayısı ve kiraz iade edildi.

Yerli ürün analizlerinde ise Mehmet E. Tuncay’a ait domatesin ikinci alımında limit üstü kalıntıya rastlandığı için bu ürünün hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.