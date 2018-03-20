Tarımsal ilaç bulunduran Adil Savaş’ın deposu mühürlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal İlaç Satış yeri Ruhsatı olmadan tarımsal ilaç bulunduran Adil Savaş’ın deposunun mühürlendiğini açıkladı.

Bakanlık bugün yaptığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

“4/1987 sayılı Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında Yasa (28/1989 ve 82/2007 sayılı yasa ile değiştirilmiş şekliyle) uyarınca, yasanın 15.ci ve 36.cı maddesine istinaden; İnsan ve hayvan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri de gözönünde bulundurularak,, Tatlısu Adem Yavuz Sok. 22 numaralı depoda, Tarımsal İlaç Satış yeri Ruhsatı olmadan Tarımsal ilaç bulunduran Adil Savaş’ın yukarıda açık adresi verilen deposu Tarım Daire’si Müfettişlerince Tatlısu polisi ve Tatlısu Belediyesi gözetiminde mühürlenmiştir.

Konu ile ilgili yasal mevzuat devam etmektedir”.