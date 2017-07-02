Tarkan, Harbiye’yi salladı

Açıkhava’yı dolduran sevenlerinin tek bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra 15 Haziran’da yayınlanan “10” albümünden “Yolla”, “Kedi Gibi”, “Çay Simit”, “Çok Ağladım” gibi yeni şarkılarını da seslendirdi.

Harbiye Açıkhava'da yine binlerce müzikseveri ayağa kaldıran Tarkan, sahneye etkileyici bir giriş yaparak yeni albümü “10”un çıkış şarkısı “Yolla”yı seslendirdi. İzleyicilerin ilk geceden büyük ilgi gösterdiği konserde Megastar, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuar ile sevenlerine enerjisi her dakika yükselen unutulmaz bir gece yaşattı.

Binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecede Tarkan, “Yeni albümümü sevdiğiniz için çok mutluyum. Üzerinde dört sene gece gündüz çalıştım” dedi. Açıkhava'yı dolduran binler, Tarkan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi. Megastar, “Ben şarkı söylemek için yaratılmışım. Beni çok sevin, çünkü ben de sizi çok seviyorum, çok” sözleriyle Açıkhava'daki ilk gecesini sonlandırdı.

Yedi konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde Megastar'ı dinlemeye gelenler arasında Neslihan Sabancı, Çağla Şıkel, Selçuk Yöntem, Fulya Terim, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Merve Terim, Demet Şener gibi ünlü isimler de vardı.

‘İNŞALLAH SENİ ÇOK SEVENLE OLURSUN’

Çağla Şıkel konsere arkadaş grubuyla katıldı. Şıkel, “Her sene olduğu gibi Tarkan konserinde en önde yerimi aldım. Seviyoruz onu. Her zaman söylediğim gibi Tarkan’ın enerjisi ve işi çok başka ve farklı” dedi. Çağla Şıkel’in yanında oturan Demet Şener, Şıkel’in röportajına “Favori şarkın hangisi?” sorusuyla destek verdi. Çağla Şıkel’se “Favorim ‘Beni Çok Sev’ şarkısı Demet. Demet beni çok sev” dedi ve güldü. Demet Şener’se “İnşallah seni çok sevecek birisiyle birlikte olursun” dedi.



‘TÜM ALBÜM FAVORİM’

Selçuk Yöntem geceye sarışın bir güzelle katıldı. Yöntem “Kendisi dünyanın tanıdığı, yurt sever, başarılı ve herkes tarafından sevilen biri Tarkan. Onu ilk defa dinleyeceğim. Konsere gelmek kısmet olmamıştı. Yeni albümü ’10’ da ise tüm şarkılar benim favorim” şeklinde konuştu.



MEGA YENGEYE YER KALMADI

Tarkan’ın hayatını birleştirdiği eşi Pınar Tevetoğlu’da konser de yerinş aldı. Sahnenin önünde konseri izlemek yerine, kulisin konser alamına bağlanan bölümünde demir parmaklık arkasında konseri izleyen mega yenge objektiflere yakalandı.

‘TARKAN ZAMANI’ DEVAM EDİYOR

Megastar Tarkan'ın Turkcell'in müzik platformu fizy ile yaptığı işbirliği, her yaz heyecanla beklenen Harbiye Açıkhava konserlerinde de devam ediyor. Tarkan, 2,4,5,8,9 ve 10 Temmuz tarihlerinde de Atlantis yapım ve Project Medya organizasyonuyla gerçekleşecek olan “Tarkan fizy Konserleri” ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.