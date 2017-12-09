Tarkan ve Ebru cep yakacak!

Yılbaşı gecesi için Çatalköy’deki Elexus Hotel’le 1.3 milyon TL’ye anlaşan Tarkan konserini dinlemek isteyenler 1200 TL, kutlamayı konaklamalı yaşamak isteyenler minimum üç gece üzerinden oda başı 8 bin 200 TL ödeyecek. Cratos Premium Hotel’le 1 milyon TL’lik bir anlaşma yapan Ebru Gündeş’in yeni yıl programına katılma isteyenler ise minimum 2 gecelik konaklama alarak odabaşı 7 bin TL’yi gözden çıkaracak.

İçinde bulunduğumuz yeni yıl arifesinde ünlü sanatçılarla program anlaşmalarını yapan ülkemizdeki beş yıldızlı oteller Türkiye’deki yeni yıl programlarını hayli geride bıraktı. Öyle ki yeni yılda birçok ünlü sanatçı rotasını ülkemiz sahnelerine çevirdi.

Bu programlar arasında başı çekenler ise rekor ücretlere sahne alacak olan Tarkan ile Ebru Gündeş oldu. Megastar Tarkan 31 Aralık gecesi için Elexus Hotel’le 1.3 milyon TL üzerinden anlaşma yaparken Ebru Gündeş ise Cratos Premium Hotel’le 1 milyon TL üzerinden anlaşma yaptı.

Ancak bu anlaşmalardan otellerin ceplerinin yandığını sanmayınız. Gerek Cratos gerekse Elexus otel misafirler için öyle ücretler belirlediler ki bu meblağların karşılığını fazlasıyla almaları pek de zor olmayacak gibi görünüyor.

En pahalı yılbaşı kutlaması olma yolunda at başı yarışan iki otelden Elexus’la Tarkan konserini takip etmeyi tercih edenler konser ücreti olarak 1.200 TL’yi gözden çıkaracak. Kutlamaya konaklamalı katılmak isteyenler ise minimum üç gece üstünden odabaşı 8 bin 200 TL ödeyecek. Diğer taraftan Cratos’taki kutlamaya katılmak isteyenlerin Ebru Gündeş konserini dışarıdan takip etme imkanı ise olmayacak. Çünkü otel yılbaşı kutlaması için minimum 2 gece konaklamayı şart koştu. Programa katılmak isteyen misafirler odabaşı 7000 TL’den otelin sefasını sürerek Gündeş’i dinleyebilecek.