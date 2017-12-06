HABER KIBRIS

Tarkan’a rekor konser ücreti

Megastar Tarkan Girne, Çatalköy’de bulunan Elexus Hotel’deki yılbaşı konserinden 1,3 milyon TL kazanacağı öğrenildi

06/12/2017

Tarkan’a rekor konser ücreti
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Türkiye’nin Megastarı Tarkan, yılbaşı gecesi tam 1,3 milyon TL karşılığında ülkemiz sahnelerinde olacak. Geçtiğimiz günlerde Alman Konsolosluğuna giden Tarkan’ın ülkeyi terk edip eşi Pınar Tevetoğlu’nun memleketi Almanya’ya yerleşeceği konuşuluyordu. Bu haberin ardından Tarkan’ın yılbaşı programı belli oldu. Megastar Çatalköy’ün beş yıldızlı otellerinden Elexus’ta yılbaşı özel programı yaparak bir gecede 1,3 milyon TL kazanacak.



TAGS: tarkan, haber, kıbrıs
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