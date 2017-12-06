Tarkan’a rekor konser ücreti

Türkiye’nin Megastarı Tarkan, yılbaşı gecesi tam 1,3 milyon TL karşılığında ülkemiz sahnelerinde olacak. Geçtiğimiz günlerde Alman Konsolosluğuna giden Tarkan’ın ülkeyi terk edip eşi Pınar Tevetoğlu’nun memleketi Almanya’ya yerleşeceği konuşuluyordu. Bu haberin ardından Tarkan’ın yılbaşı programı belli oldu. Megastar Çatalköy’ün beş yıldızlı otellerinden Elexus’ta yılbaşı özel programı yaparak bir gecede 1,3 milyon TL kazanacak.