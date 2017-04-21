‘Tarla Kuşuydu Juliet’ Ada’yı Geziyor

İskele Belediyesi 8. Kültür & Sanat Günleri kapsamında Dünya Tiyatrrolar Gününde ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ isimli iki perdeli müzikli komedi oyunuyla izleyicilerinin huzuruna çıkan İskele Belediye Tiyatrosu, KKTC’yi dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Yeniboğaziçi’nde sahne alan ekip, 21 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Yeni Erenköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yeni Erenköy’de perde diyecek. İskele Belediye Tiyatrosu, 28 Nisan Cuma günü Mağusa Kültür Ve Kongre Merkezi’nde(KÜKOM), 12 Mayıs Cuma günü ise Serdarlı’da saat 19.30’da ücretsiz olarak sahne alacak.

2 PERDELİK KOMEDİ OYUNU, İZLEYENLERDEN TAM NOT ALIYOR

Ephraim Kishon’nun 1973 yılında yazdığı oyun İskele Belediye Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Yönetmenliğini Sami Yakar’ın yaptığı oyunda, Shakespeare’ in yüzyıllardır insanları gözyaşına boğan karakterleri Romeo ve Juliet, günlük yaşantı ve çığırından çıkmış bir evlilik içinde ele alınıyor. Romeo ve Juliet’in trajik öyküsüne mizahi bir bakışla yaklaşan yapım, “aşk nasıl olur da bu hale gelir?” sorusuna yanıt aranıyor.

Yaklaşık 2 saat süren ve izleyenlere keyifli anlar yaşatan oyunun kadrosu ise şöyle,

Yönetmen: Sami Yakar

Romeo Montegue: Mehmet Külçer

Jüliet Capulet: Aliye Bozdağ

William Shakespeare: Yaşar Kansu

Rahip Lorenzo: Burkay Mehmet Uzun

Lukretia: Şerif Erkurt

Dadı: Hanife Demir

Suflör. Bilal Dericioğlu

Ses-ışık-efekt: Ebru Kırmızı

İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

İskele Belediye Tiyatrosu ilk kez geçtiğimiz yıl 7. Kültür Sanat Günleri kapsamında yine dünya tiyatrolar gününde sahne almış ve ‘Annem Niçin Miyavladı’ isimli komedi oyunuyla izleyicilerin karşısına ilk kez çıkmıştı.

Daha sonra ise İskele Festivali kapsamında düzenlenen Çocuk Şöleninde Hacivat ve Karagöz ile Pandomim gösterisi ile çocuklardan tam not alan İskele Belediye Tiyatrosu 2017 Ocak ayında da ‘Kralın Diş Ağrısı’ ile çocukların huzuruna çıkmıştı.