'Tarla yolu daha düzgün'

Girne-Değirmenlik dağ yolunda geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren Çetin Alkan, sosyal medya hesabından yetkililere seslendi.

Söz konusu yolun yıllardan beridir bozuk olduğuna dikkat çeken Alkan, halen bir tedbir alınmamasına tepki gösterdi. Bu yolun yol olmaktan çıktığını ifade eden Alkan, “Tarla yolu bile daha düzgün” dedi. İnternet üzerindeki hesabından konuyla ilgili olarak yaşadıklarını paylaşan Alkan, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e ve Karayolları Dairesi müdürüne seslendi.

Bir haftada 72 trafik kazası

Öte yandan polisin ülke genelinde 25 Eylül ile 1 Ekim arasında yaptığı trafik denetimlerinde 983 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. Bir haftalık sürede ülkede 72 trafik kazası meydana geldi, 23 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kontrol edilen 7 bin 706 araç sürücüsünden, 196’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 181’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 177’si süratli, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında, 26’sı sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü araç kullanmak, 18’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü “A” yol kullanma izinsiz, 7’si “B” özel işletme izinsiz, 6’sı muayenesiz araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 248’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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