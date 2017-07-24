Tarlada kalan karpuzlar koyunlara yem oldu

İngiltere'den Doğancı'ya yaz tatili için gelen vatandaş, "Elye Karpuzlarının" bostanda kaldığını, satılmadığını görünce büyük bir şok yaşadı.

İngiltere'de benzer bir karpuzu yemek için "10 sterlin" ödediğini söyleyen vatandaş, hayretlerini gizlemedi. "Bostan dibi" olarak adlandırılan ve bostanda kalan karpuzların tüketicisi ise, koyunlar oldu

Bostana dalan koyunlar, sahibi tarafından parçalanan karpuzları yedi.

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ise olaya tepki göstererek " "Bu ülkede bunca karpuz üretiliyor. Likörü, macunu, meyve suyu, jellysi... Yapılamaz mı? Karpuz dediğiniz, sadece "al kes ye" mi? Yazık gerçekten" dedi.