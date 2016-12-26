Tarlaya uçtu, dört kişi yaralandı

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun 1-2 kilometreleri arasında meydana gelen kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Ziyamet’de sakin Hüseyin Birşan’ın yönetimindeki FV 957 plakalı salon araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Cahit Genç Yem Fabrikası önlerine geldiği an yolda biriken yağmurdan dolayı yol içerisindeki su birikintisine girmemek amacıyla sağ şeride geçerek o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin Omar Jafar Sadeq Al Hanini yönetimindeki EU 880 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Tarlaya uçtu

Önü tıkanan Hanini yönetimindeki EU 880 plakalı araç ilk olarak FV 957 plakalı aracın sağ arka kısmına sol ön kısmı ile çarptıktan sonra orta refüj içerisinde bulunan demir bariyerlere sağ arka yan kısmı ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolsüz bir şekilde savrulurken, FV 957 plakalı araç 3 metre derinliğindeki tarla içerisine düşüp durabildi.

4 kişi yaralandı

Kaza sonucu, hafif yaralanan FV 957 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Birşan, ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Melis Kaya ve EU 880 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Makbule Akboğa kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan tedavilerine müteakip Hüseyin Birşan ile Melis Kaya müşahede altına alındı. Makbule Akboğa ise taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Yeni Bakış - Ahmet İkidereli