Tartışmalı kitap ABD’de yok satıyor...

AMERİKALI gazeteci Michael Wolff’un yazdığı ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’ adlı kitap ABD’nin bir numaralı gündemi olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın canını sıkacak iddialar gelmeye devam ediyor. Kitap, Trump yönetimi içindeki çatlakları ortaya sererken, yönetimdeki kişilerin Trump sonrası dönem için kendi aralarında güç savaşına girdiğini de anlatıyor. Buna göre ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Trump’ın başkanlığının sadece bir dönemle sınırlı kalacağına kanaat getirerek ABD başkanlığı koltuğu için oynamaya başladı. Trump’ın ekibindeki diğer isimler ise Haley’nin Donald Trump’tan çok daha zeki olduğu düşüncesiyle BM elçisinin önünü kesmek için pozisyon aldı.

ŞEYTAN KADAR HIRSLI

Haley’yi Cumhuriyetçi Parti’nin ana akımının bir parçası olarak gören ve bunun Beyaz Saray’a hakim olmasını istemeyen Trump’ın eski Başstratejisti Steve Bannon, kendisine yakın gördüğü CIA Başkanı Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın olası bir istifasına karşı bu pozisyonu devralması için yönlendirdi. Haley ise Trump’a daha yakın olmak için kızı Ivanka ile arkadaşlık geliştirdi. Haley, Trump’la başkanlık uçağı Air Force One’da da uzun süre geçirmeye başladı. Wolff’un kitabına göre Trump’ın yakın çevresinden isimler ise Haley’yi “Şeytan kadar hırslı” diye tanımlayarak ondan çekincelerini gösteriyor. Haley, BM Genel Kurulu’nda yaptığı sert konuşmalarla dikkat çekmişti.

‘APTAL, KALIN KAFALI VE AHMAK’

Wolff’un kitaptaki bir diğer iddiasına göre Trump’ın düşük zekalı olduğu yönünde Beyaz Saray’da bir kanı var. Kitaba göre Hazine Bakanı Steve Mnuchin, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, Trump için “aptal” derken, Ekonomi Başdanışmanı Gary Cohn, Trump’ın “Kalın kafalı” olduğunu söylüyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da benzer bir şekilde Trump için “ahmak” ifadesini kullanıyor.

Amerikalı gazeteci-yazar Michael Wolff, ABD Başkanı Trump’ın okumadaki sorunu konusunda Beyaz Saray’da iki ihtimalin konuşulduğunu yazdı. Bunlardan birine göre Trump disleksi diğer iddia ise okur-yazarlığı eksik. Yazarın kitaptaki bir başka iddiası, Trump’ın erkeklerden çok kadınlara güvendiği şeklinde.

BAŞKAN: ZEKİ DEĞİLİM DÂHİYİM

ABD Başkanı Donald Trump, Gazap ve Öfke’ kitabının yazarı için “Michael Wolff bu sıkıcı ve yalan kitabın satılması için hikayeler uyduran tam bir eziktir. Kovulduğu zaman ağlayan ve işi için yalvaran Steve Bannon’ı kullandı. Şimdi ise Şapsal Steve bir köpek gibi herkes tarafından terk edildi. Çok kötü” diye tweet attı. Trump daha önce kitabın yalanlarla dolu olduğunu ifade etmişti.

Trump dün de Twitter’dan akli durumu ve zekâsıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Akli durumunun hayatı boyunca yerinde olduğunu ve çok akıllı olduğunu ifade eden Trump, “Hilekâr Hillary Clinton da bu kartlara oynadı ve herkesin bildiği gibi alevlere kapıldı. Ben ise çok başarılı bir işadamı olmaktan üst düzey bir TV yıldızı olmaya ve ABD Başkanlığı’na kadar gittim” diye yazdı ve kendisini “Zekiden de öte dâhiyim” diye niteledi.

KİTAPTAKİ DİĞER İDDİALAR

- UDAY VE KUSAY: Kitapta Trump’ın oğulları Donald Jr. ve Eric, Irak’ın ABD tarafından devrilen lideri Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ve Kusay’a benzetiliyor.

- SİSİ’NİN ÖVGÜLERİ: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Trump’ı ‘imkansızı gerçeğe dönüştürme kabiliyetine sahip şahsına münhasır kişilik’ diyerek övdüğünde ABD Başkanı, “Ayakkabılarını sevdim. Aman ne güzel ayakkabılar...” diye yanıt vermiş.

- TÜRKİYE İDDİASI: Yazar Michael Wolff, kitapta Türkiye’den bir iddiaya da yer verdi. Wolff, “(Trump’ın) Geçiş döneminin başında, Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, samimi bir tereddütle ABD iş dünyasından bir isme ulaşarak Türkiye için hangisinin daha iyi olacağını anlamaya çalıştı. Türkiye’deki ABD askeri varlığı üzerinden baskı mı yoksa yeni başkana Boğaziçi’nde bir otel yeri teklifinde bulunmak mı” diye yazdı.