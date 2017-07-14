Taşel, Üniversite Adaylarına Önerilerde Bulundu

TÖDER Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bşk. Yrd. İbrahim Taşel, tercih dönemindeki öğrencilere önerilerde bulundu

“İLGİ ALANINIZA YÖNELİK TERCİHLER YAPIN”

Uluslararası Final Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan on üç bölümü ve buna ek YÖDAK tarafından tanınan iki bölümü olmak üzere on beş bölümüyle yeni dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM kılavuzunda yer alarak bu yıl Türkiye’den de öğrenci kabul edecek üniversite, eğitim bilimleri ve turizm alanında iş garantili bölümleriyle öğrencilere güvenli bir gelecek sunuyor. KKTC uyruklu vatandaşlar için bir süre önce burs ve giriş sınavı gerçekleştiren üniversitenin sınava katılamayan öğrenciler için de kayıt yaptırma imkanları sürüyor. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, Uluslararası Final Üniversitesi bölümleri hakkında bilgiler vererek, üniversite tercihi yapma sürecinde olan öğrencilere önerilerde bulundu.

TAŞEL, ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÖNERİLERDE BULUNDU

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bşk. Yrd. İbrahim Taşel, KKTC uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde ve ailelerinden ayrılmadan, üniversite eğitimi için son derece uygun bir ülkede eğitim alma şansına sahip olduklarını ifade ederek, öğrencilerin tercihlerini belirlerken, ilgi alanları yanında geleceğe yönelik beklentilerini de göz önünde bulundurmalarının önemine dikkat çekti. Uluslararası Final Üniversitesi’nin iş garantili bölümleriyle gelecek kaygısı taşımadan eğitim alma fırsatı sunduğunu belirten Taşel, kendi kurumlarında istihdam edebilecekleri kalitede eğitim verme amacıyla hareket ettiklerini, bunun da üniversitenin kalitesinin bir garantisi olduğunu kaydetti. Taşel, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerle kayıt aşamasında iş sözleşmesi imzalayarak öğrencilere garanti verdiklerini anlattı.

“EĞİTİM BİLİMLERİ VE TURİZM ALANINDA İDDİALIYIZ”

Uluslararası Final Üniversitesi’nin başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladığının altını çizen Taşel, üniversitenin bölümleri hakkında da bilgiler verdi. Taşel, Eğitim Fakültesi altında, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na bağlı beden eğitimi öğretmenliği bölümleri bulunduğunu belirtti. Bunların yanında Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı psikoloji bölümü ile de hem pratik hem de teori alanında kaliteli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Taşel, Mühendislik Fakültesi altında, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin de bulunduğunu kaydetti. Taşel, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı mimarlık bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı işletme, uluslararası finans ve turizm ve otelcilik bölümleri ile de hem akademik alana hem de mesleki alana kaliteli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Taşel, kaliteli eğitimi yakalayabilmenin önemine değinerek, bunun için her şeyden önce, donanımlı bir altyapı ve kaliteli öğretim kadrosu gerektiğini ifade etti. Taşel “Bu nedenle fiziki altyapımızı öğrencilerimizin rahat ve kaliteli koşullarda, pratik becerilerini artırabilecekleri ortamlarda eğitim alabilecekleri şekilde oluştururken, öğretim kadromuzu da titizlikle oluşturduk. Gerek Türkiye, KKTC gerekse yurt dışında alanında en iyiler arasında yer alan akademisyenleri kadromuza kattık” dedi.

TAMEMEN BURSLU PROGRAMLAR

Uluslararası Final Üniversitesi ticari bir anlayışla kurulmadığının altını çizen Taşel, birçok başlık altında burs olanakları sağladıklarını belirterek, % 100’e varan bursları bulunduğunu anlattı. Taşel, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinin ise tamamen burs kapsamında bulunduğunu kaydederek, bu bölüme kayıt yaptıran öğrencilerden eğitim harcı alınmadığını belirtti.