Taşınmaz Mal Komisyonuna dikkat

Taşınmaz Mal Komisyonu Kıbrıs Türk tarafı açısından önemli bir kazanım.

Bu komisyon ile birlikte Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üzerinden büyük bir baskı kalkmış oldu.

Komisyonun Avrupa’da kabul görmesi ve uluslararası hukukun bir parçası olması mülkiyet konusunda bundan sonra ne yapılabilir tartışmalarına da önemli katkı koydu.

Rum tarafında hükümet kanadı ve siyasi partilerin bütün engelleme çabalarına rağmen, Rumlar bu komisyonu sorunlarına çözüm üretebilecek bir araç olarak gördü.

Tüm baskı ve korkutmalara rağmen Komisyona Rum tarafından çok sayıda başvuru geldi.

Komisyon hızlı ve etkin çalıştırılacak olursa başvuru sayısının katlanarak artacağına kimsenin bir şüphesi yok.

Yeter ki var olan sorunlar aşılsın ve Komisyon çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlasın.

Bunun olabilmesi için hükümetin bazı adımlar atması gerekiyordu.

Ancak ne son UBP- DP koalisyon hükümeti ne de ondan öncekiler bu konuda adım attı.

Yapılması gereken düzenlemeler yapılmadı.

Yapılmayınca da ortaya AİHM’in son uyarısı çıktı.

Ortaya çıkan durum dikkate alınmalı ve seçimlerden sonra iş başına gelecek hükümet süratle Komisyonu etkin hale getirecek adımları atmalıdır.

Adım atılmaması bizi ileride daha çok zora sokar ve elde edilen sınırlı da olsa bazı kazanımların yitirilmesi sonucuna neden olabilir.

Gelinen noktada Komisyonun etkin ve hızlı çalışması için kaynak yaratılması gerekmektedir.

Bunun için de sorumlu bir anlayış içinde hükümetin adil, makul ve akılcı bir model geliştirmesi ve ilgili tüm tarafların katkısını sağlayacak bir düzenlemeyi yapması şart olmuştur.

Öyle bir düzenleme ki yapanın yanına yaptığını kar olarak bırakmayacak.

Taşınmaz Mal Komisyonu, Kıbrıs meselesinin bundan sonraki aşamalarında çok daha büyük önem taşıyacak ve fonksiyonu olacak bir komisyondur.

Bu nedenle küçük partisel ya da siyasi ikbal hesaplarına feda edilmemelidir.

Kıbrıs Türkünün geleceği ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası hukukun içine girebilmesi açısından Komisyon büyük önem taşımaktadır.

Seçim sonrasında oluşacak hükümet bu bilinçle hareket etmeli ve süratle doğru adımlar atarak Komisyonu etkinleştirmelidir.

Böyle bir adımın bundan sonra Kıbrıs sorununa dönük gündeme gelecek çözüm arayışlarına da çok yönlü katkısı olur.

Çözüm koşullarında da, çözümsüzlüğün devamında da...