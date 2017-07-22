Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin yenilenip yenilenmeyeceği merak konusu

KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin yenilenip yenilenmeyeceği Güney Kıbrıs’ta merakla bekleniyor.

Güney’de göç edenlerin çoğunun hayatta olmaması ise rum hukuçuları düşündüren ayrı bir konu.

Fileleftheros gazetesi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin Aralık ayında biteceğine işaret ederek, Türkiye’nin bunu yenileme konusundaki niyetlerinin bilinmediğini belirtti..

Crans Montana’dan sonra şimdi mülkiyette neler olup bittiğini yorumlayan Rum hukukçular, genelde herkesin, Türkiye’nin ne yapacağını görmeyi beklediğini belirtirken Rum yönetminini de atması gereken adımlar olduğuna dikkat çektiler.

Açıklamalarında, kuşku kaldırmayan bazı konuların bulunduğuna da işaret eden Rum hukukçular, “yerlerinden edilenlerin” çoğunun öldüğüne işaret ettiler.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin mallarının miras olduğunu belirten Rum hukukçular, “Soru şu ki bu mallar araştırılıyor mu? Yani hayatta olanların adlarına tapuları var mı, yoksa sadece bir şey olduğunda mı bu konuları halletmeye koşuyoruz?” değerlendirmesinde bulundular.