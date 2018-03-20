Tatar: Devletin İhtiyat Sandığı’na 2 milyar borcu var

UBP Milletvekili Ersin Tatar Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası’na değinerek, toplamda 120 bin kayıtlı çalışan olduğunu, kayıtlı çalışan arttıkça fonlarda iyileşme olacağını kaydetti.

Emekli sayısının yıllar itibarıyla arttığını söyleyen Tatar, 2009 yılından itibaren emekli yaşının kademeli olarak artırılmasının sistemi rahatlattığını söyledi.

Denetimin gerekliliğine işaret eden Tatar, haksız rekabetin önlenmesinde denetimin gerekli olduğunu ifade etti.

Tatar, e-devlet projesinin hayata geçmesiyle etkin devlet denetiminin hayat bulacağına işaret ederek, yerli istihdamın artırılmasında teşvik sisteminin önemine değindi.

Yabancı iş gücünün boyutunun getirdiği yük açısından ürkütücü olduğunu söyleyen Tatar, yabancı iş gücünün bir faturası olduğunu kaydetti.

Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının birlikte çalışarak Genel Sağlık Sigortası konusunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Tatar, İhtiyat Sandığı’nın çalışanın sigortası olduğunu belirterek, İhtiyat Sandığı’nın devletten 2 milyar TL alacağı bulunduğunu, bunun ciddi bir rakam olduğunu, zaman içerisinde ödenmesinin zaruri olduğunu söyledi.