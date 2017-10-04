Tatar'dan Çözüm Açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “Yaşanan görüşme süreçlerinin ardından, taraflar arasında hâlâ 6 konu başlığındaki derin görüş ayrılıkları göz önünde bulundurulduğu zaman Kıbrıs adası için mümkün olan en gerçekçi çözümün Avrupa Birliği çatısı altında buluşacak iki ayrı devlet olduğu” görüşünü belirtti.



Tatar, “AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünü samimiyetle değerlendirmesi çağrısında bulunuyorum. Ada için başka çıkış yolu yoktur.” dedi.



Tatar, yazılı açıklamasında Büyük Britanya Dışişleri eski Bakanı Jack Straw gibi Kıbrıs konusunu iyi bilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir şahsiyetin Kıbrıs’ta çözümün iki ayrı devlet olduğunu vurgulamasının herkesçe samimiyet ve iyi niyetler değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Ersin Tatar, Rum tarafıyla kalınan yerden süreci devam ettirmenin Rumların oyalama tuzağına düşmek ve Kıbrıs Türk halkının mağdur edilmesi için Rumlara yeni alanlar açmaktan başka anlamı olamayacağını belirtti.



“YENİ SİYASET SAPTANMALI”



Cumhurbaşkanı, Meclis, Hükümet, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının hiç bir şahsi, siyasi ve zümresel hesap içine girmeden sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapıp yeni bir siyaset saptaması ve bunu Türkiye ile uyumlaştırması gerektiğini belirten Tatar, “Çok geç kalıyoruz, derhal harekete geçmeliyiz” ifadelerini de kullandı.