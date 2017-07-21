Tatile geldi bira çaldı

Devrim DEMİR-HAVADİS

KKTC’ye turist olarak gelen ve Lapta’da kalan 26 yaşındaki Rus uyruklu Anatoli Khondzinsky, önceki gün sabaha karşı 00.30 sıralarında, Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir markete pencereden girerek 7 adet bira çaldı. Olayın fark edilmesi üzerine, yapılan şikâyetin ardından harekete geçen Lapta Polisi, Khondzinsky’i 01.30 sıralarında tespit ederek tutuklandı.

Zanlı Khondzinsky, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ilk nazarda konu suçlarla bağlantısı olduğunu dair yeterli şahadet olduğuna dikkat çekti. Mesutoğlu, bu aşamada zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Bugün yeniden mahkeme çıkarılacak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlı Anatoli Khondzinsky’nin “dükkân açma”, “sirkat” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni olduğunu kaydeden Yoncacı, alınması gereken ifadeler olduğuna değinerek, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.