Tavuri’nin uslanacağı yok

Kamuoyu’nda Tavuri olarak bilinen ve birçok suçtan oldukça kabarık bir sabıka dosyasına sahip olan Mustafa Serttaş’ın başı yine belada.

Memlekette herkesin tanıdığı Mustafa Serttaş, nam-ı diğer Tavuri, “kimliğini İngiltere’de unuttuğu” gerekçesiyle, bir aracın bagajında Güney’den Kuzey’e geçti. Kaçak yoldan ülkeye giren Tavuri, Girne’de yakalandı

Devrim DEMİR

Hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçiren, işlediği dolandırıcılık suçları ile ün salan Tavuri lakaplı 52 yaşındaki Mustafa Serttaş, uzun bir sessizliğin ardından yeniden mahkeme koridorlarına döndü.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra, İngiltere’ye giden Serttaş, önceki gün KKTC’ye izinsiz giriş yapma suçundan tutuklandı.

Girne’de tespit edilerek gözaltına alınan zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Serttaş, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Araç arkasına gizlenerek KKTC’ye geldi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Erkut Öztürk, zanlı Mustafa Serttaş’ın “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal”, “Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC’ye Giriş Yapmak” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Erkut Öztürk, zanlı Serttaş’ın 10.07.2017 tarihinde 00.30 raddelerinde Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’ndan, plakası ve markası meçhul bir aracın arkasına gizlenerek kimliğini görevli memura göstermeden KKTC’ye izinsiz olarak giriş yaptığını söyledi.

Gerekçesi kimliğini İngiltere unuttu

Öztürk, zanlının Girne’de tespit edilip tutuklandığını, yapılan ilk sorgulamasında ise KKTC kimliğini İngiltere’de unuttuğunu beyan ettiğini kaydetti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade eden Öztürk, Serttaş’ın yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.