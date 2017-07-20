TBMM Başkanı Kahraman kutlama mesajı yayımladı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kıbrıs Rum kesiminin, Türkiye’nin Ada’daki garantörlük hakkının sona erdirilmesi ve Ada’daki Türk askeri varlığının geri çekilmesini istemesinin yanında Türkleri azınlık statüsüne indirgeyecek taleplerinde ısrar etmelerinin, müzakerelerin çözümsüz kalmasına yol açtığını belirtti.

Kahraman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rumların Enosis planlarını ortadan kaldırmak ve Kıbrıs adasını barış ve güvenliğe kavuşturmak gayesiyle düzenlenen Barış Harekatı’nın 43’üncü yılı olduğunu anımsatan İsmail Kahraman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanan harekatla, Kıbrıs adasında Türk halkına dönük soykırım girişimi önlenerek, Ada’da güvenlik ortamı sağlanmıştır.” dedi.

20 Temmuz’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye’nin de gurur günü olduğuna işaret eden Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümü Türkiye her zaman desteklemiş ve barışın kalıcı hale gelmesi için büyük gayret sarf etmiştir. İsviçre’de yapılan son müzakereler de Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tutumu yüzünden, bugüne kadar atılan bütün iyi niyetli adımlar gibi sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Rum kesiminin, Türkiye’nin Ada’daki garantörlük hakkının sona erdirilmesi ve Ada’daki Türk askeri varlığının geri çekilmesini istemesinin yanında Türkleri azınlık statüsüne indirgeyecek taleplerinde ısrar etmeleri, müzakerelerin çözümsüz kalmasına yol açmıştır.Türkiye, Ada’da barışın kalıcı hale gelmesi ve iki halkın huzur içinde varlıklarını devam ettirmeleri konusunda bütün gayretiyle çalışmaya devam edecektir. Bu konuda gösterilen çabaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklemeyi sürdürecektir.

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime barış ve güvenlik içinde bir gelecek temenni ediyorum. Milletimizin Kıbrıs’taki haklarını korumak için yapılan harekatın şehit ve gazileri ile birlikte tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”