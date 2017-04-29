TC Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC'de

Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, günübirlik program için bugün KKTC’ye geldi.

TC Başbakan Yardımcısı Şimşek, KKTC’ye gelişinin ardından Uluslararası Final Üniversitesi’ni gezdi, ardından Mülkiyelilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün onuruna vereceği yemeğe katılacak olan Şimşek, Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle Acapulco Hotel’de saat 14.00’te başlayacak olan “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferansın açılışında Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte açılış konuşmasını gerçekleştirecek.