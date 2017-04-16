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TC Başbakan'ı Yıldırım: Sonuç başımızın tacıdır

16/04/2017

TC Başbakan'ı Yıldırım: Sonuç başımızın tacıdır
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Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’de kullandı. Kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır” dedi.

 

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda kullandı.

Okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, 3 yaşındaki Melisa Acar’ı kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.

Okula girerek bir süre sandık görevlileriyle de sohbet eden Yıldırım, “1085” nolu sandıkta oyunu kullandı.



TAGS: binali yldırım, başbakan, referandum, oy, seçim, anayasa
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