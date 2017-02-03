TC'de Sigara yasağında 5 metre kuralı geliyor

Sağlık Bakanlığı Bakan Recep Akdağ, sigara yasağına ilişkin yeni düzenlemelere ilişkin verdiği bilgiye göre; sigara içilebilen alanın binadan 5 metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak ve geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadelede sağlanan başarının kaybedildiğini ve ikinci bir önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı. Dünya gazetesinden Mehmet kaya'nın haberine göre yeni pakette, düz paket, açılır-kapanır alanların kapalı sayılması ve sigara içilebilen alanın binadan 5 metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor.

Bakan Akdağ, Mersin’de bir araya geldiği gazetecilere, sigara içmenin “zor ve rahat bozucu” olmasını, ayrıca yeni neslin sigara içmesinin önlenmesini istediklerini kaydetti. Tüketimi artan sarma tütünle ilgili bir düzenleme yapılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadele kampanyasının başladığı 2008 yılından sonraki süreçte, kullanım oranlarının yüzde 26’lara kadar gerilediğini ve Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütünden birkaç kez ödül aldığını hatırlatarak, gelinen aşamada ise TÜİK’in verilerine göre yüzde 30’ların üstüne çıkıldığını belirtti.