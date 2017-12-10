TDP Açık Pazarı Ziyaret Etti

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, Özker Özgür Caddesi’nde yer alacak yeni Pazar'ın 1.5 milyon TL'lik ilk etap çalışmalarının tamamlandığını, 2. etapta yer alan İdari Bina’nın ihalesine çıkıldığı, pazarın üzerinin kapatılmasına yönelik de kaynak arayışlarının sürdüğü bilgisini aktardı.

Projenin gelecek yıl ortalarında tamamlanmasının planlandığını da aktaran Özyiğit, Lefkoşalı'nın soğuktan, sıcaktan ve yağmurdan etkilenmeden, farklı pazar konseptiyle her kesimin ihtiyacına cevap verecek ve geceleri de alışveriş yapma imkanı sağlayacak bir mekana sahip olacağını belirtti.

Özyiğit, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu, yerel üreticinin teşvik edilerek destekleneceğini de kaydetti.