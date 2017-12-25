TDP Başkanı Özyiğit mal varlığını açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kendisi ile eşinin ortak banka hesabı hareketleri ile mal varlığını açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e banka hesap hareketleri ile mal varlığını açıklaması yönünde bir kez daha çağrıda bulunan Özyiğit, bu konuda yarın sabah Başsavcılığa başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Özyiğit ayrıca diğer parti başkanlarına da mal varlıklarını açıklamaları çağrısı yaptı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit yazılı açıklamasında, ülkede bugüne kadar hep yapanın yanına kâr kaldığını belirterek, bu anlayışa son vereceklerini vurguladı. Özyiğit, 7 Ocak’ta halktan yetki almaları ile birlikte “Nereden Bulsun Yasası’na” işlerlik kazandırarak toplumdan gizlenen servetlerin peşine düşeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı istediğini belirten Özyiğit, “Güçlü, temiz ve özgür bir gelecek yaratma hedefi ile yola çıkan TDP açıklığı, şeffaflığı, hesap verebilirliği kendisine ilke edinmiştir. Bunlar bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

Bu doğrultuda adım atmaya önce kendisinden başlayarak eşi ile kendisinin K. T. Öğretmenler Kooperatifi’nde bulunan hesabının bir yıllık dökümü ile mal varlığını açıklayan Özyiğit, “Toplum herkesin hangi konumda olduğunu, neyi var neyi yok bilmeli ve herkesi takip etmeli. Halkın onayı ile 7 Ocak’tan sonra göreve geldikten sonra da toplum bizleri takip etsin ki, görevden ayrıldıktan sonra verilen hesaplarda da mukayese yapılabilsin” ifadelerini kullandı.

Özellikle son dönemde verilmeyen hesaplar olduğunu, Başbakan Özgürgün’ün şahsi hesabına maaşla kıyaslanamayacak kadar paraların girip çıktığını, ancak bunun kaynağının ısrarla açıklanmadığını belirten Özyiğit, “TDP 7 Ocak’ta, açıklaması yapılamayan bu paraların hesabını da sormak için halktan yetki istemektedir” dedi.

TDP Genel Başkanı ve eşinin mal varlığı şöyle:

“Dağyolu -Şirinevler bölgesinde babadan kalma 17 dönümlük kuru arazi. Lefkoşa’da Hacıali Apartmanlarında eşi ile ortak daire. Kendine ait 2006 model Mitsubishi marka salon araç (JC 019), Eşine ait 2008 Model Suzuki Swift marka salon araç (LC 990), K.T. Öğretmenler Kooperatifi hesap dökümü: 30 Kasım 2016 tarihinden 21 Aralık tarihine kadar: 21 Aralık 2018 itibarı ile – 5 bin 244.64 TL (eksi), Öğretmenler Kooperatifi’nde -56 bin 76 TL (eksi).”