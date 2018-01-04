TDP, “Büyük Dayanışma Gecesi” yemeği düzenledi…

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Acapulco Resort Hotel Panorama Salonu’nda bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte Latino Turko müzik grubu da sahne aldı.

Gecede, Genel Sekreter Asım İdris ile Genel Başkan Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı. Ardından TDP Milletvekili adayları tek tek kürsüye çağrıldı.

ÖZYİĞİT

Genel Başkanı Cemal Özyiğit gecede yaptığı konuşmada, güçlü, özgür ve temiz bir geleceğin başlangıcı için sadece 3 gün kaldığını belirterek, “7 Ocak, bu ülkede değişimin, yeni ve temiz bir sayfa açmanın tarihi olacak. Bunun öncüsü de TDP olarak çıktığımız bu yolda, bizlere katılımlarıyla güçlü bir destek veren halkımız olacaktır” dedi.

Son 3 yıldır var olan yükseliş trendinin 7 Ocak seçimlerinde de devam edeceğini halkta gördüklerini savunan Özyiğit, “7 Ocak’tan sonra oluşacak yeni siyasi konjonktürde TDP’nin belirleyici aktör olacağı açık ve nettir. TDP, kurulacak hükümetin de, geleceğin nasıl şekilleneceğinin de belirleyicisi olacak” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk halkından; “tertemiz bir geçmişiniz var, doğru yoldaşınız, bunu güçlü bir kadro ile pekiştirirseniz önünüzde kimse duramaz” mesajını aldıklarını, bu doğrultuda, geçmişi temiz, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün simgesi 50 kişilik çok güçlü bir kadro oluşturduklarını belirten Özyiğit, “Güçlü bir kadro ve ülkemizin tüm kesimlerinin siyaset üretmeye etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici manifestomuzu olan TDP Katılım Vizyonu’nu hazırlayıp yurttaşlarımıza ilettik. Ne mutlu bizlere ki, halkımız ilk günden itibaren kadromuza ve Katılım Vizyonumuza sahip çıkarak güçlü bir destek vermiştir ve bu destek her gün çoğalmaktadır” dedi.



“GÖRÜYORUZ; KARMA OY YOĞUNLUĞU TDP’YE MÜHÜR OLARAK DEĞİŞİYOR”

Ülkenin her bölgesini karış karış gezerek yurttaşlarla bir araya geldikleri belirten Özyiğit, yoğun katılım ve güçlü desteğin yanı sıra, özellikle son günlerde karma oy kullanmayı düşünen yurttaşların, karma oy yerine yoğun bir şekilde TDP’ye mühür vurmayı tercih ettikleri gözlemlediklerini ileri sürdü.

“NİÇİN TDP?”

Bugüne kadar yaşananların sebebinin kötü yönetimler olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bunu çok iyi bildiğini savunan Özyiğit, “TDP, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymak için, sivil demokratik bir düzen kurmak için, kendi kurumlarımızı kendimizin ve iyi bir şekilde yönetmemiz için, sosyal adaletin sağlanması ve yapılan usulsüzlüklerin hesabını sormak için 7 Ocak’ta Kıbrıs Türk halkının onayını alacaktır” dedi.



“ÜÇÜNCÜ ZAFER YOLDA”

Birbirine kenetlenmiş bu kadronun azim, inanç ve kararlılıkla son ana kadar çalışmalarını sürdüreceğini ve yerel seçimlerde Mehmet Harmancı ile Lefkoşa’da ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurttaşların desteği ile elde edilen başarının, 7 Ocak’ta da devam edeceğini iddia eden Özyiğit, “7 Ocak’tan sonra oluşacak yeni siyasi konjonktürde TDP’nin belirleyici aktör olacağı açık ve nettir” dedi.

İDRİS: “BU MEMLEKET TEMİZ BİR YÖNETİMİ HAK EDİYOR”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de TDP’nin güçlü bir şekilde hükümete gelerek, ülkede toplumun beklediği değişiklikleri yapma kararlılığında olduğunu savunarak “TDP, bugüne kadar yapılması gereken ancak yapılmayanları yapmak için, değiştirilmeyen şeyleri değiştirmek için, sorulmayan hesapları somak için geliyor” dedi.

Geçmişi temiz donanımlı kişilerden oluşan TDP Milletvekili adaylarının taraflı-tarafsız çok büyük bir kesim tarafından ‘en iyi kadro’ olarak nitelendirildiğini ileri süren İdris, “Ne mutlu bizlere ki yurttaşlarımız ilk günden itibaren bu kadroya sahip çıkarak güçlü bir destek vermektedir, bu destek her geçen gün de artmaktadır” dedi.

Bu ülkenin temiz bir yönetimi düzgün bir anlayışı hak ettiğini belirten İdris şunları kaydetti: “Birçoklarının bildiği bir anlatı vardır, öğretmen sınavda risk nedir diye sorar öğrenci de boş kağıdı vererek ‘risk budur’ der, o sınavdan yüz alır. Öğretmen başka bir sınavda yine risk nedir diye sorar, aynı öğrenci yine boş kağıdı vererek yine risk budur der, ancak bu kez öğretmen sıfır verir. Halkımız da bugüne kadar geleceği ile ilgili birçok risk aldı, ancak bu kez risk almamalıdır ve o kağıdı TDP’ye ‘Evet’ diyerek doldurmalıdır.”