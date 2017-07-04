TDP, Guterres’in müdahale etmesini istedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit , süreç ne zaman ilerlemese BM Genel Sekreteri’nin sihirli dokunuşları bulunduğuna işaret ederek, New York’taki sihirli dokunuşla buraya gelindiğini; ilk iki günde ilerleme alınmaması sonucunda Guterres’in müdahalesiyle hareketlenen sürece bir çerçeve çizildiğini anımsattı.

Özyiğit, “Ama burada gördük ki bir sihirli dokunuşa daha ihtiyaç var sonuç alınabilmesi için. Bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin bir an önce gelmesi ve sihirli bir dokunuş yapması gerekiyor” dedi.