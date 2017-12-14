TDP heyeti,Ticaret Odası'nı ziyaret etti





Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Özyiğit’e toplantıda; Milletvekili adayı ve Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Evrim Hıncal ile Milletvekili adayı Halil Hızal eşlik etti. Girilen erken seçim hazırlığında parti manifestolarının açıklanacağı Cumartesi günü gerçekleştirilecek aday tanıtımına Oda yönetimini davet eden Özyiğit, özel sektörün en köklü kuruluşlarından olan Odamıza verdikleri önemi vurguladı.

Oda Başkan Vekili Yüksel Akay da TDP heyeti ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, partinin hükümete gelmesi durumunda kendilerinden beklentilerinden bahsetti. Kamudaki çalışma hantallığına değinen Akay, özel sektörün ihtiyacı olan düzeyde iş yapabilmesi için kamu reformunun önemine dikkat çekti. Adil bir vergi sisteminin de önemine vurgu yapan Akay, ekonomik büyümenin yolları hakkında da çeşitli çözüm önerilerinde bulundu. Vergi reformunun gerekliliğine değinen Akay, kayıt dışılığın da ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirliğin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

Siyasi vizyondan bağımsız olarak turizm, ticaret ve eğitim gibi sektörlerde Türkiye ile karşılıklı olarak artırılmış bir işbirliği içerisinde olunması gerektiğine de değinen Akay, yapılması gerekenin yasaklar, kotalar ve fonların kaldırılarak Türkiye ile aramızdaki ticareti sınırlayan duvarların ortadan kaldırılması olduğuna vurgu yaptı.

Akay’ın yaptığı önerilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemal Özyiğit ve heyeti, yapılan görüş alışverişi için teşekkürlerini sunarak ayrıldı.