TDP, Katılımcı Siyaset Şöleni gerçekleştirildi

Toplumcu Demokrasi Partisi, Katılımcı Siyaset Şöleni ile katılım vizyonu, seçim kadrosu ve milletvekili aday kadrosunu tanıttı.

YDÜ AKKM’de yer alan şölende “Güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için” sloganıyla Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adaylarını tanıttı

Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, geçmişi ile barışık, bugününe karşı dürüst ve geleceğine karşı umutlu bir halkın, hak ettiği temiz yönetim için yola çıktıklarını vurguladı.

Bu arada, TDP Milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Parti Genel Sekreteri Asım İdris, farklı kültürleri düşmanlık ve çatışma değil, bir zenginlik olarak gördüklerini belirterek, demokrasinin gelişmesi için farklı kültürlere ve dinlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.