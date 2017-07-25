TDP, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP milletvekili Zeki Çeler ve parti yetkilileri bu sabah Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyerek, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler, TDP’nin görüş ve önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, CransMontana zirvesi sonrasında yetkili organlarındadeğerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, TDP Parti Meclisi’nin görüş ve kararlarını kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyetinin son iki yıllık müzakere sürecinde,ve CransMontana zirvesinde ortaya koyduğu pro-aktif duruş, adil ve kalıcı bir çözüme varılması yönündeattığı adımları desteklediklerini hatırlatan Özyiğit, Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğun ortada olduğunu belirtti.

11 Şubat 2014 ortak açıklaması ve son 2 yılda sağlanan ilerlemeler temelinde bir çözüm için halen güçlü bir zeminin mevcut olduğunu vurgulayan Özyiğit, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve uluslararası tek kimlik öğelerini içeren federal bir çözüm vizyonunun kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

TDP Parti Meclisi olarak iki liderin bugüne dek ortaya koyduğu çalışmanın ve aradaki ayrılıklara rağmen, sağlanan yakınlaşmaların heba olmaması adına en akılcı adımlarla bu noktaya kadar gelen müzakerelerin bir çözümle sonuçlanması için gerekli zemin tüm taraflarca sağlanması çağrısı yaptıklarını vurgulayan Özyiğit, Güven yaratıcı önlemler çerçevesinde ileri adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs açıklarında sürmekte olan hidrokarbon çalışmalarının bölgede barışa hizmet etmediğini belirten Özyiğit, tarafların kriz ortamı yaratılmasında neden olacak adımlardan kaçınılmasını istedi.

Yeşil HatTüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, Maraş’ın ganimet düzenine değil çözüme hizmet edecek şekilde planlanması gerektiğini belirten Cemal Özyiğit, barış kültürünün oluşturulması, Mülteci Komitesi oluşturulması ve Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde kalan Maronit Köyleri’nin yasal sahiplerine iadee dilmesi görüşlerinid e ortaya koydu

Bir soru üzerine Rum tarafındaki seçimlerden önce müzakere sürecinin yeninden başlamasının zor olduğunu ifade eden Özyiğit, iki liderle görüşen Eide’nin Müzakere süreci ile ilgili yakın zamanda gelişme beklemiyorum ifadelerinin süre daha beklenilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.