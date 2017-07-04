TDP: 'Yanan sadece ormanlarımız değil, geleceğimiz'

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, hafta sonu çıkan orman yangınlarına işaret ederek,” Yanan yalnızca ormanlarımız değil, aynı zamanda geleceğimizdir” dedi.

İdris yaptığı yazılı açıklamada, yangın sonucu doğal bir orman alanının yok olduğunu, aralarında 80 yıllık ağaçların da olduğu binlerce ağaç ve fidanın yandığını vurguladı.

İdris, her yıl benzer acılar yaşanmasına rağmen gerekli denetimlerin yapılmaması ve önlemlerin alınmamasının hiçbir mazereti olamayacağını belirterek, “ makam araçlarına, yurtdışı ziyaretlerine kaynak bulabilen hükümetin önlem almak ve yangın helikopteri kiralanmasına yönelik duyarsız ve sorumsuz davrandığını” savundu ve bunu “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Kalkanlı’daki yangının elektrik tellerinin ağaçlara temasından kaynaklandığı yönündeki tahminlere dikkat çeken İdris, bu tehlikenin tellerin geçtiği tüm bölgeleri kapsadığını belirterek, söz konusu bölgelerde vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

İdris, hükümetin orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri ve ilgili kişilerin öneri ile uyarılarını dikkate almadığını savunarak, bu anlayışla ormanların çok ciddi tehlike altında olduğunu kaydetti.