TDP'den Seçime Yönelik Görme Engelli Bireyler İçin Sesli Kitap

Partiden yapılan açıklamaya göre Katılım Vizyonu Kitabı stüdyoda sesli olarak kaydedilerek CD'lere aktarıldı ve bu şekilde ülke genelindeki tüm görme engelli bireylere ulaştırılmaya başlandı.



Sesli “Katılım Vizonu Kitabı" https://www.youtube.com/watch?v=dTVF96YJTo8 linkiyle Youtube kanalından ve https://soundcloud.com/user-675197792-657174076/tdp-katilim-vizyonu-kitabi linki ile www.tdpkibris.org resmi web sayfasından dinlenebiliyor.