TDP'den Üreticilere Destek Sözü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Çatalköy, Beylerbeyi, Çamlıbel, Tepebaşı, Dağyolu ve Hisarköy ziyaret edildi, yurttaşlara TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verildi ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı, yurttaşların sorularına da yanıtlar verildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke genelinde ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, bu krizden en çok etkilenen kesimlerin başında ise üreticilerin geldiğini kaydetti. Korunup, desteklenmesi gereken üreticilerin tam tersine her geçen gün yoksullaştığını belirten Özyiğit, yeterli üretimin olmadığı bir ülkede, doğru yönetimlerden bahsetmenin gülünç olduğunu söyledi.

"Üretimde Standardizasyon ve Arz Sürekliliği"

Eko-Agro turizme verilecek önemle beraber, iç piyasada tarımsal ve küçük sanayicinin ürünlerine daha rahat pazar bulmasının sağlanacağını, Tarımda belgelendirme ve etiketlendirme sistemi ile ürünlerin hem gıda güvenliği, hem de tüketici açısından arz güvenliği sağlanacağını kaydeden Özyiğit, "TDP, ürettiğimiz değerli ürünlerin katma değerini de artırıp “Niş Ürün (seçkin ürün)” olarak piyasalara sunulmasını sağlayacak. Özellikle süt ürünleri, narenciye ve zeytin ürünlerinde bu yöntemle uluslararası platformda markalaşmaya gidilecektir" dedi.

"Üreticiler karar alma mekanizmalarına etkin şekilde katılacak"

Sütçülük politikasında üretimin devamlılığı sağlanırken, kalitenin ön plana çıkarılacağını, sütte belirli büyüklükteki hacmin dışında kalıp soğuk zincire katılamayan üreticilerin sisteme dahil edilmesinin sağlanacağını, küçük üreticiler için ortak soğutucular kullanılacağını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: "Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Tarım Sigortası tamamıyle özerk bir yapıya kavuşacaktır. TDP, katılım vizyonu çerçevesinde üreticilerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını sağlayacaktır. TDP yöresel ürünlerin üretimini destekleyecek, bu ürünlerin tescil edilmesini teşvik edecek ve denetimlerinin akredite olmuş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak. Bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar iş birliği ile ileri götürülecektir.