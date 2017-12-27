TDP’nin Havadis Ziyaretinden Gözlemler

Cemal Özyiğit başkanlığında TDP heyeti ziyaretimize geldi dün.

Hemen belirtmeliyim ki morallerini oldukça yüksek gördüm.

Özyiğit, anketlerin ötesinde halkın TDP’ye yönelik nabzının her geçen gün arttığını söyledi.

TDP örgütünün çalışmasından son derece memnun.

Bu da başarı için önemli bir işarettir.

Ziyarette yer alan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da TDP’lilerin inançlı ve örgütlü bir şekilde çalıştıklarını teyit etti.

Cemal Özyiğit veya benim hitap şeklimle Cemal hoca ile tanışıklığımız çok eskiye dayanır.

Ziyarette söylediğimiz burada tekrarlayım.

Cemal hoca tam da bu toprakların insanıdır.

Dürüsttür ve temizdir.

Sendikacılık döneminde (Mehmet Ali Talat’ı liderliğe götüren süreçte) çok sert muhalefet yapmasına karşın, öğretmenliğinde ve müdürlüğünde topluma örnek olacak projelere de imza atmasını bilmiştir.

Surlariçinde Atatürk İlkokulu’ndaki fakir öğrencilere yönelik bazı projelerde birlikte çalıştık.

Ötesinde tam gün eğitime geçebilmek için oluşturulan örnek proje Cemal hocanın olağanüstü gayretleriyle ortaya çıkmıştı.

O proje eğer yürütülseydi eğitimde bugünkü noktada olmayacağımıza inandım hep.

Eğitimde hiçbir proje ileri götürülmedi ve şimdilerde ortaya çıkan boşluğu başkaları dolduruyorlar.

İmam hatip meselesi bu boşluğun eseridir.

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Kendilerini sol, sosyal demokrat veya sosyalist olarak konumlandıran partilerin şöylesi bir handikapları vardır;

Sürekli itiraz ederler, sert muhalefet yaparlar ama icraat noktasında tökezlerler.

Belki TDP için çokça geçerli değildir ama CTP’ye yöneltilen eleştirilerin başında bu gelir.

Dünkü görüşmede TDP’den aldığım sinerji iyi bir icraat hazırlığı yaptıkları yönünde oldu.

Aynı konuyu CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de konuşmuştuk.

Erhürman şöyle demişti;

“Arkadaşlara net bir şekilde söyledim. CTP artık icraat için vardır. Eğer icraat yapmayacaksak hükümete gelmeyelim daha iyi…”

Bu sol adına önemli bir zihniyet değişimidir.

Kamu hizmetlerinin vatandaşı hayatından bezdirdiği, bu memlekete olan inancını törpülediği bir ortamda sadece retçi tutumlar sergileyerek Kıbrıs Türkünü koruyamazsınız.

Örneğin “KIBTEK’i asla özelleştirmeyeceğiz” diyorsanız KIBTEK’in kesintisiz, kaliteli ve ucuza elektrik üretimini sağlamalısınız.

Aynı şey Telefon Dairesi için de geçerlidir.

Veya sağlık veya eğitim için de.

Girne bölgesinde çağdaş bir okula ihtiyaç vardır.

Çocukların gidecek okul bulamadığı koşulları Türkiye’den gelen bazı vakıflar doldurmaya çalışmaktadır.

Üstelik bunu “fakir çocuklar” adına da yaptıklarını söylemektedirler.

Sol veya sosyalist düşüncenin temel varlık nedeni fakirliğin ortadan kaldırılması, herkesin eşit bir şekilde eğitim-sağlık-barınma ve benzeri haklara ulaşmasıdır.

Sol, tepkisel politikaların o denli esiri olmuştur ki halk için, halkın refahını artıracak icraat kısmını unutmuştur.

Bu durum da ciddi bir zafiyet yaratmaktadır.

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Partilerin icraat yarışına tanıklık etmediğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.

Bu nedenle manifestoları pek tartışılmıyor.

Ama bunu vatandaşa doğrudan anlatma imkanları vardır.

Gördüğüm kadarıyla TDP bunu yapıyor ve olumlu geriye dönüşler de alıyor.

Politikacılar, icraat yapmak ve halka hizmet etmek için vardırlar.

Bunu hatırlayan ve sık sık hatırlatanlar elbette kazanır…