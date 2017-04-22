Tecavüz Zanlısı Baba Suçlamaları Reddetti

5 yıldır kendi öz kızına tecavüzle suçlanan Osman Yıldız’ın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Havadis-Gürsel KARAGÖZLÜ

Güneşköy'de son 5 yıldır öz kızına sürekli tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanan Osman Yıldız (E-45) dün tutukluluk talebinin uzatılması talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Pınar Beyoğlu, tahkikat memurunu dinledikten sonra suçlamaların ciddiyetine dikkati çekerek, Osman Yıldız’ın 7 gün daha tutuklu kalmasını emretti.

Zanlı Osman Yıldız ise mahkemede aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti.

Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının 2012’den beri tutuklandığı güne kadar çocuk yaştaki öz kızına cinsel tecavüz, akrabayla cinsel ilişki, çocuğa cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar ve şiddet kullanma tehdidi ile suçlandığını söyledi.

Zanlı ve mağdur akıl sağlığı kontrolünden geçirildi

Gökyay, belirtilen sürede zanlının kızına birçok kez tecavüz ettiğini belirtirken zanlının evinde yaptıkları aramada cinsel gücü artırıcı jel ve krem bulunduğunu söyledi.

Gökyay, zanlının akıl sağlığı ile ilgili olarak 20 Nisan tarihinde Lefkoşa Barış ve Ruh Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ve hastanenin vereceği raporun beklendiğini anlattı.

Tecavüze uğrayan kızın ise psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, çocuğun ayni hastanede çocuk Psikiyatrisi tarafından kontrol edildiğini söyledi.