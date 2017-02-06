Tecavüze 9 yıl

Lefkoşa'da Temmuz ayında 16 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz etmekten yargılanan H. D. 9 yıl hapse mahkum edildi

OKUL AVLUSUNDA TECAVÜZ ETMİŞTİ

Lefkoşa’da gördüğü şiddet yüzünden evden kaçtığı iddia edilen 15 yaşındaki S.K. isimli kız, 10 Temmuz'da sabah 04.00 saatlerinde yaya olarak yürüdüğü esnada, kendisi gibi yaya olan H. D.’in “Gel konuşalım” demesi üzerine yürüdükleri esnada küçük kızı saçlarından tutarak Lefkoşa’da bir ilkokulun avlusuna götürerek tecavüz etmişti.