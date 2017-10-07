Tecavüze teşebbüse 7 yıl 5 ay hapis

Evrim KAMALI

Alayköy’de henüz daha 16 yaşında iken Haziran 2014 tarihinde birlikte aynı evde kaldıkları 5 yaşındaki üvey kız kardeşine 6 kez tecavüz etmeye teşebbüs eden sanık Habib Ulaş aleyhindeki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşması mağdurun yaşının küçük olmasından ötürü kapalı oturum olarak gerçekleşti.

Mahkeme sonucunda aldığımız bilgide Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile sanığı aleyhine getirilen toplam 6 farklı kez tecavüze teşebbüs suçundan 15’er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu karar üzerine sanık 6 davadan toplam 7 yıl 5 ay hapis cezası almış oldu.

HALKIN SESİ