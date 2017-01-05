Tek yumurta ikizleri aynı adamla evleniyor!

Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri, aldıkları kararla hayranlarını şaşkına çevirdi

Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri, aldıkları kararla hayranlarını şaşkına çevirdi. Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 5 yıldır birlikte oldukları “ortak” sevgilileriyle evleneceklerini duyurdu.

31 yaşındaki kardeşler, “İkimiz de aynı adamla evlenmek istiyoruz. Adı Ben. Aklımızı karıştıran çok şey var. Mümkün mü, yürür mü? Bilmiyoruz. Ancak ABD’nin Arizona Eyaleti’nde evlenebileceğimizi öğrendik” dediler.

Müstakbel kocalarının her şeyden iki tane almak zorunda olduğunu ifade eden ikili, iki yüzük, iki gelinlik istiyor. İkiz kardeşler, “Ben, zaten bize sürekli mücevherler alıyor” diye de ekledi.

Böylesi sıra dışı bir ilişkinin oluşmasına aslında Ben, önayak olmuş: “Hayatımda ilk defa aynı anda iki kız arkadaşım oldu. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça zorlayıcı bir şey çünkü ikisine de tamamen eşit davranmak gerekiyor. Birisi için ne yapıyorsam, diğeri için de aynı şeyi yapmak zorundayım."

