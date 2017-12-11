Teknecik duman atmaya devam ediyor

KKTC’de her konuda olduğu gibi Teknecik Elektrik Santralına takılacak filtre de başka bahara kaldı.

Yıllardan beri bacasından attığı atıklarla hem sağlığı hem de çevreyi ciddi şekilde tehdit eden Teknecik Elektrik Santralı ile ilgili her seçim döneminde birtakım planlar gündeme gelmekte ama bu planlar her ne hikmetse seçim bittikten sonra unutulmaktadır.

Çevresinde birçok yerleşim yeri var

Son dönemlerde bu bölgelerde artan yerleşim yerleri nedeniyle iyileştirilmesi daha da büyük bir önem arzeden Teknecik Elektrik Santralı’nın bu seçim döneminde hangi partilerin manifestolarında yer alacağı merak konusu. Bu bölgede ikamet eden bir vatandaşımız, yıllardan beridir bu santralden çıkan dumanı soluduklarını, bugüne kadar müracaat ettikleri tüm yetkililerin kendilerini kandırdığını söyleyerek, “Teknecik Elektrik Santralı’na filtre takmaya söz veren parti bizim oylarımızı alacaktır. Ancak bu partiler kesinlikle şu anda hükümette olanlar olmayacaktır” dedi.