Tekneler Palm Beach’e taşındı

Mağusa balıkçı barınağındaki beton iskelenin çökmesinin ardından onlarca balıkçı teknesi ve yat askeri makamların izni ile geçici olarak Palm Beach’e taşındı. Tekne ve yat sahipleri ise kalıcı çözüm istiyor

Nadire BAHADİ

Mağusa Limanı hudutlarında yer alan balıkçı barınağında Cumartesi günü beton iskelenin çökmesinin ardından barınakta yat ve teknelerin kurtarılması için adeta seferberlik ilan edildi.

Liman Başkanlığı’nın direktifi ve askerin izin vermesi üzerine öncelikli olarak çöken iskeleye bağlı tekneler ardından çökme tehlikesi bulunan diğer iskelede bağlı tekne ve yatlar Palm Beach bölgesine taşınıyor.

Tekne ve yatların Palm Beach bölgesine taşınması bölgenin adeta bir yat limanını andırması nedeni ile vatandaşı memnun etti.

Bazı balıkçılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden bu bölgenin barınak olması gerektiğini belirtirken, yetkililere seslenerek mevcut düzenin barınak olmasına elverişli olmaması nedeni ile teknelerin bölgeye bağlanıp, sandallara kolay girip çıkmak için rıhtım yapılması çağrısında bulundu.

“Tekneler taşınıyor, akıbet belli değil”

Mağusa Denizciler Birliği yetkililerinden Deniz Züğürt Liman Başkanlığı’ndan gelen emirle teknelerin barınaktan çıkarıldığını belirterek, Palm Beach’e taşındığını söyledi. İlk etapta çöken iskeleye bağlı teknelerin götürüldüğünü belirten Züğürt bu hafta içinde barınakta bağlı birçok tekne yatın Palm Beach’e taşınacağını kaydetti. Züğürt mevcut barınakla ilgili ne yapılacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.

Mağusa’ya tam teşekküllü bir barınak şart

Yıllarca barınağın yetersiz ve bakımsız kaldığını önlerine çıkan tüm yetkililere bildirdiklerini söyleyen balıkçılar ise Mağusa’ya tam teşekkülü barınak ve bir yat limanının yapılması gerektiğini söyledi. Ekmek paralarını balıkçılık yaparak kazanan ve milyon dolarlık yat sahibi olan onlarca kişi ne mevcut barınakta ne de geçici olarak kullanılacak olan Palm Bach bölgesinde tekne ve yatlarının güvende olduğunu belirtti. Yaşanan olayda can kaybının yaşanmamasının şans olduğunu belirten tekne ve yat sahipleri yetkililere çağrıda bulundu.

Tekne sahipleri ne dedi?

Osman Abatay: İngiliz döneminden kalma ve iskelenin çökeceği belliydi. Yıllardır söylememize rağmen kamufle niteliğinde kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacı ile üst yüzey düzeltildiyse de iskelenin ayakları her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Bunu her gün söylememize rağmen kimse bizi dinlemedi. Şimdi tekneleri Palm Beach’e taşıdık buranın eski adı zaten “Marina Marin” di ve geçmiş yıllarda burası balıkçı barınağı olarak kullanılırdı. Bölge sığ olduğu için deniz temizlenmesi gerekli ayrıca acilen buraya bir rıhtım yapılması gerekiyor.

Hakan Birsel: Biz iskele ne gün yıkılacak diye bekliyorduk. Neyse ki şans eseri yaralanan biri olmadı. Şimdi teknelerimizi Palm Beach’e taşıdık ama burada teknelerimizi bağlayacağımız bir yer olmadığı gibi, teknelere binip inebileceğimiz, güvenli bir rıhtım da yok. Yetkililerden acilen bu sorunlarımıza çare bulmasının istiyoruz.

Hüseyin Özkutay: İskelenin yıkılması ile teknelerimizi buraya taşımak zorunda kaldık ama burada teknelerin bağlanabileceği düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor. Yetkililerden bunun çin yardım istiyoruz.

Taşkın Biçmen: İskelenin yıkılması nedeni ile tekneler Palm Beach’e taşınmaya başlandı ancak orada yapılması gerekenler var. Teknelerin bağlanabilmesi için, malzemelerin teknelere rahat taşınabilmesi için ve rahat bir şekilde binilip inilmesi için rıhtım gerekiyor. Aksi takdirde herkes kendince bir yöntem bulmaya çalışacak ve orası kötü bir görüntüye sahip olacak.