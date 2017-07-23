Teksas’ta korkunç olay: 8 kişi bir römorkun içinde ölü bulundu

ABD’nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde park halindeki bir römork içerisinde 8 kişi ölü bulundu. İnsan kaçakçılığı yaptığı tahmin edilen şoförün aracından çok sayıda yaralı da çıkarıldı.

San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood yaptığı açıklamada, 30 kişinin yaralı bulunduğunu, 17'sinin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 kişinin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Olaya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtilirken bazı kaynaklar insan kaçakçılığına işaret etti.

Yetkililer, römorkun içinde 2 ilkokul öğrencisinin de bulunduğunu açıklarken ABD basınına konuşan polis şefi William McManus, “Bir marketin otoparkında şüpheli bir izlenim bırakan aracı bir mağaza çalışanı ihbar etti. Şoförü gözaltına aldık ve onun insan kaçakçılığı yaptığını düşünüyoruz” derken ABD İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

McManus, araçta susuzluk ve sıcaktan fenalaşanların durumunun kritik olduğunu belirtirken, “Araçtaki herkesin ölmemesi büyük bir şans” ifadesini kullandı.