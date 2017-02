Tektaş Modelleri!

Pırlanta online satış adresimizde pırlanta alyans, tektaş pırlanta yüzük, yakut, safir, zümrüt taşlı yüzük veya inci yüzük modellerini kolayca inceleyebilirsiniz. Sitemizde indirimli fiyatlar ile çevrimiçi olarak sipariş verebilirsiniz. Sitemizde pırlanta yüzük modelleri farklı ayarlarda üretilmektedir. Ürünlerimizde genel olarak beyaz altın kullanılsa da siparişiniz doğrultusunda tüm modelleri sarı ya da kırmızı altın olarak üretiyoruz. Bunun yanında sitemiz beğendiğiniz model üzerinde mümkün olan değişiklikler gerçekleştirmektedir. Örnek vermek gerekirse pırlanta veya renkli taş miktarı ile ilgili isteklerinizi bizlere kolayca iletebilirsiniz. Model üzerinde değişiklik ya da farklı bir montür uygulamasına da gidilmektedir. Sipariş sırasında yüzük içine isim veya tarih gibi yazı yazılmasını sizde talep edebilirsiniz. Lazer teknolojisi kullanılabilen bu işlem ile yüzükleriniz size özel bir mücevher haline gelmektedir. Bunun yanında eğer yüzüğü hediye olarak ulaştırmak istemeniz durumunda dilediğiniz hediye notunu siparişiniz ile birlikte bizlere ulaştırabiliriz. Zarafetin Simgesi Hemen her takı içerisinde kullanılabilen pırlantalar kuşkusuz en fazla tek taş yüzüklere yakışmaktadır. Sitemizde her zevke hitap edebilen pırlanta tektaş yüzük modellerini sizde kolayca bulabilir, en cazip fiyatlarla beğenmiş olduğunuz yüzüğün siparişini verebilirsiniz. Bu yeni tasarımlar 2017 modasını da can evinden yakalayacak. Takı ve daha çok yüzük trendlerinin tamamını bu sayfa içerisinde görebilirsiniz. Bayanların yüzük seçimi konusunda ne kadar hassas davrandıklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yanları taşlı tektaş tek taş yüzük kategorisi içerisinde olabildiğince farklı modelleri satışa sunuyoruz.