Telefon kaydı için saatlerce beklediler

İaşe kuyruğu değil, eğitim için gelen öğrencilerin ‘Mobil cihaz kayıt’ çilesiPaylaş



Hakan YILDIRIM-DİYALOG



Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) çerçevesinde, henüz kayıt işlemlerini yapmayan abonelere yönelik başlattığı uygulama tam anlamıyla bir çileye dönüştü. Özellikle Kuzey Kıbrıs’a eğitim için gelen öğrenciler, soğuk kış günlerinde mobil cihazlarını kaydettirmek için kurumun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun önünde bekleyen öğrenciler, “İaşe değil mobil cihaz kayıt kuyruğu” diyerek durumlarına esprili bir de yaklaşım getirdi.



Diyalog’a konuşan öğrenciler, kurumda yeterli memur olmadığı için saatlerce sırada beklediklerini savunarak, “Telefonumuzu kaydettirmek için dersimizi bıraktık geldik. Saatlerdir yağmurun ve soğuk havanın altında bekliyoruz” diyerek yaşadıkları çileyi özetledi. Telefonlarını kayıt için ayrı parayı yatırmak için ayrı sıraya girdiklerini söyleyen öğrenciler “Allah kimseyi buralara düşürmesin. Kayıt için ayrı para için ayrı kuyruğa giriyoruz. İkisini bir yapsalar çok mu zor” dedi.



Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda işlemlerin yavaş yapıldığından da şikayetçi olan öğrenciler yetkililerin buna bir çare üretmesini istedi.





İnternet üzerinden bilgi alınabilir…



Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kayıtsız cihaz kullanan kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için cihazlarını en erken zamanda kayıt altına alması gerektiği belirtilmişti.



Açıklamada, daha fazla bilgi için http://www.bthkmcks.org/imei-sorgulama/ adresinden cihazın kayıt durumunun sorgulanabileceği veya 0392 444 2845 numaralı telefondan BTHK Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği ifade edildi.



Kurum açıklamasında, kaçak, kayıp, çalıntı veya klonlanmış/değiştirilmiş elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların elektronik haberleşme şebekeleri ile bağlantısının kesilmesi amacıyla Nisan 2016’da devreye alındığı, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nin (MCKS) 5 aylık geçiş süreci sonrasında Eylül 2016’da devreye alındığı hatırlatıldı.



