Telefon pil ömrünü uzatmanın 10 yolu

Telefonlar son senelerde kameradan işlem gücüne birçok alanda önemli yol katettiler. Ancak pil teknolojisinde hala büyük bir atılım göremedik. Ekran boyutları, sensör sayısı ve işlemci gücü sürekli olarak artarken pil kapasitesi neredeyse yerinde sayıyor.

Bazı üreticiler bu sorunu "hızlı şarj" ve "güç modu" gibi işlevlerle çözmeye çalışıyorlar ama gerçek bir çözüm halen üretilmiş değil. Pil ömründen tasarruf etmenizi sağlayacak şeyler konusunda muhtemelen bir fikriniz var. Bu yüzden bu yazımızda daha az bilinen pil tasarrufu ipuçlarını bir araya getirdik.

1. Titreşimi kapatın: Yazı yazarken telefonun tireşmesi hoş ancak bu titreşim pilinizin daha çabuk tükenmesine neden olabilir. Telefonunuz çaldığında titreşmesine ihtiyacınız yoksa, bunu da kapatın çünkü titreşim, sesten daha çok pil tüketiyor.

2. "OK Google"ı kapatın: Google'ın sizden sürekli olarak komut bekleyen özelliğini kapatarak pilden tasarruf edebilirsiniz. Ayarlar > Google Hizmetleri > Arama ve Now > Ses yolunu izleyin ve "OK Google algılama" altında "Her zaman açık" seçeneğini devre dışı bırakın.

3. Siyaha geçin: Telefonunuzda AMOLED ekran varsa siyah renklı arka planlar pil tasarrufu sağlayabilir. Bunun nedeni, AMOLED ekranların sadece renkleri göstermek için enerji harcaması ve siyah renk için enerji harcamaması.

4. Konumu gerekmediğinde kapatın: Google Maps, WhatsApp ve Uber gibi uygulamaları kullanırken konumu kapatmak istemeyebilirsiniz. Ancak konumu tüm gün açık tutmanız, pilinizin tükenmesine neden olabilir. Telefonunuzu sadece video izlemek, eposta göndermek vs. için kullanırken konumunu kapatın.

5. Güncellemeleri kaçırmayın: Geliştiriciler uygulamalarını pil tasarrufuna yönelik optimizasyonlarla güncelleyebiliyorlar. Bu yüzden yüklü uygulamaların en son sürümlerini kullandığınızdan emin olun.

6. Uçak modunu açın: Bu sürekli olarak kullanabileceğiniz bir çözüm değil ancak dış dünyayla olan tüm bağlantıları kesmek, pil ömrünü önemli ölçüde artırabilir.

7. Ekrandaki widget'ları kaldırın: Widget'lar, Android'in en önemli özelliklerinden ancak bu araçlar, sürekli olarak güncel bilgi sunabilmek için kendi sunucularına bağlanabiliyor ve bu sırada pilinizin daha hızlı tükenmesine neden olabiliyorlar.

8. Otomatik eşitlemeyi kapatın: Gmail, Twitter, Takvim, Facebook gibi uygulamalar, size en son bilgileri sunabilmek için sürekli olarak internetle iletişim halindeler.

Ayarlar > Google hesabı yolunu takip edin ve devamlı olarak güncellenmesine gerek duymadığınız uygulamaların otomatik eşitleme ayarını kapatın.

9. Doze modu (Android Marshmallow): Android 6.0 Marshmallow'da bulunan bu işlevi kullanmak için hiçbirşey yapmanıza gerek yok. Bu işlevi açıp kapamaya yönelik bir ayar da bulunmuyor. Ancak pil optimizasyonundan faydalanacak uygulamaları Ayarlar menüsünden düzenleyebilirsiniz. Doze modu, arka planda çalışarak cihazınızı derin uyku moduna alıyor.

10. GPS, Bluetooth, NFC: Son olarak Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC ve mobil veriyi kullanmıyorsanız kapatın. Piliniz azaldığında telefonunuzun düşük güç moduna geçiş yapmayı unutmayın.