Mağusa’da sarhoşların kavgasında 25 yaşındaki Shedi Wuyepp göğüs ve karnından bıçaklanarak ciddi şekilde yaralandı. Kavgaya karışan 2 Nijeryalı, Wuyepp’i bıçaklama suçlamasıyla tutuklandı

Nadire BAHADİ-HAVADİS

Mağusa’da aşırı alkollü olan bir grup Nijeryalı öğrenci arasında önceki gün sabaha yakın kavga çıktı. Kavga esnasında 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Shedi Wuyepp Kaliland bölgesinde sokak ortasında göğsünden ve karnından ciddi şekilde yaralandı. Wuyepp karnından ve göğsünde açılan derin kesi nedeni ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnında ve göğsünde derin kesi oluşmasına rağmen hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Wuyepp hastanede müşahede altına alınırken, polis Wuyepp’i bıçaklayan ve kavgaya karışan 2 Nijerya uyruklu şahsı arıyor.

Telefon yüzünden kan aktı

Olayın önceki gün 03:30 sıralarında Mağusa’nın Kaliland bölgesinde bulunan Süvariler Sokak’ta meydana geldiği öğrenildi. Alkol tesiri altında bulunan bir grup Nijeryalı’nın telefon yüzünden tartışamaya başladığı, kısa bir süre sonra ise Shhedi Wuyepp’in karın, göğüs ve boyun kısmından sivri uçlu bir bıçakla toplam 3 kez öldürülmek amacı ile bıçaklandığı öğrenildi. Wuyepp’in göğsünden aldığı bıçak darbesi ile karnına kadar kesi oluşturulduğu öğrenildi. Arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürülen Wuyepp acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Wuyepp, Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

Polis soruşturma başlattı

25 yaşındaki genci sokak ortasında bıçakla yaralayan şahsın ve kavgaya karıştığı belirlenen 2 Nijeryalı polis tarafından aranıyor. Sokak ortasında dehşet saçan şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını mercek altına aldı.