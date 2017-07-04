Telefonunuzu bilgisayara dönüştürün!

Modern akıllı telefonlar, neredeyse bir bilgisayar kadar güçlüler. Peki, Android, Windows 10 Mobile veya Ubuntu Touch kullanan telefonunuzun gücünden faydalanarak, onu bir PC'ye dönüştürmeniz mümkün mü? Cevap, elbette evet. Tüm ihtiyacınız olan bir klavye, isteğe bağlı olarak bir fare ve bir ekran. Bazı durumlarda bir kablosuz HDMI alıcısına da ihtiyacınız olabilir.

Ubuntu Touch ile Linux PC'sini Cebinizde Taşıyın

Ubuntu Touch cihazları, Convergence sistemi sayesinde farklı ekran boyutları için farklı kullanıcı arayüzleri sunabiliyorlar. Telefonunuzu kablosuz HDMI üzerinden TV'ye bağladığınızda tam Ubuntu Unity masaüstünü kullanabiliyorsunuz. İşletim sistemi içerisinde çeşitli araçlar ve LibreOffice yüklü olarak geliyor.

PC Olarak Kullanabildiğiniz Windows 10'lu Telefonlar

Microsoft'un Continuum işlevi, Windows 10 Mobile cihazlarını büyük ekrana bağlayarak PC'ye dönüştürmenizi sağlıyor. Telefonu Miracast üzerinden bağladıktan sonra PC gibi kullanabiliyor, Microsoft Office Mobile gibi uygulamalardan faydalanabiliyorsunuz. Microsoft'un monitörü, klavyeyi ve fareyi bağlayabileceğiniz pahalı bir dock'u olsa da, bunları kullanmanız şart değil. Telefonunuzun ekranını klavye olarak veya touch pad olarak kullanmanız mümkün.

Windows 10 Mobile cihazlarını Windows 10'lu PC'lere bağlayıp, aynı şekilde kullanmanız mümkün. Continuum'u şu telefonlar destekliyor: HP Elite 3, Lumia 950, Lumia 950 XL.

Android ile Masaüstü

Android, en çok kullanılan işletim sistemi olma ünvanlını 2016'da Windows'un elinden almıştı. Bu yüzden Android'in sunduğu masaüstü olanaklarını merak etmeniz gayet doğal. Google ve Android Open Source Project henüz bir çözüm üretmiş olmasalar da, diğer firmalar kendilerine has çözümler sunuyorlar.

Sadece 2013 model Nexus 5 ve Nexus 7'de çalışan Maru OS, büyük ekranda Xfce masaüstüyle Linux Debian'ı kullanmanızı sağlıyor. Maru OS, Android'li cihazlar için tek seçenek değil, işte Google Play'deki iki alternatif seçenek:

Leena Desktop UI - Masaüstü temalı bir Android launcher'ı.

Sentio Desktop - Daha önce Andromium OS olarak bilinen bu çözüm gayet başarılı ancak Superbook donanımından faydalanıyor. Daha fazla bilgi için sentio.com adresine göz atabilirsiniz.