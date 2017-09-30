Teminatla serbest kaldılar

Girne’de bir barda önceki gece çıkan kavgada tutuklanan Kubilay Özyiğit ve kavgayı ayırmaya çalışan solist Cihan Çobanoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Havadis/Devrim DEMİR

Girne’de önceki gece çıkan bar kavgasında “Vahim zarar”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Kubilay Özyiğit ve Cihan Çobanoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 3’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

İçki şişeleri havada uçmuştu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Kubilay Özyiğit ve Cihan Çobanoğlu’nun “Vahim zarar”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Anıl Derindağ, olayın Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barda meydana geldiğini söyledi.

Derindağ, zanlı Kubilay Özyiğit ile ayrılma aşamasındaki eşi B.Ö., ‘nün aynı barda karşılaşmaları üzerine olayların geliştiğini ve solist zanlı Cihan Çobanoğlu’nun Özyiğit’i sahneye çağırması ile B.Ö.’nün alkol tesiri altında bardaki içki şişelerini sahneye fırlattığını kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Derindağ, çıkan olaylar üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiğini ve B.Ö., isimli kadınla aynı masada eğlenen 2 kişinin dışarıya çıkarılmak istendiği esnada kavga çıktığını ve E.Ç.’nin burnunun kırıldığını belirtti.

B.Ö.,’nün kocasından şikayetçi olduğunu ve kendisini darp ettiği iddiası üzerine zanlı Kubilay Özyiğit’in ve kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Çobanoğlu’nun tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.