TEOG yerine gelen yeni sistemi belli oldu!
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın yaptığı son dakika açıklamasıyla "TEOG yerine hangi sistem gelecek?" sorusu cevap buldu. TEOG'un yerine gelecek yeni sistemi Binali Yıldırım açıkladı...
29/09/2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, TEOG konusunda açıklama yaptı. Yıldırım, “TEOG’un veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5, 7 ve 8’inci sınıfta bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi kabiliyeti matematik mi spor mu sanat mı buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavıın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendi sınavını yapmıyor. Şişirme olmasın diye” dedi.
TEST DEĞİL, AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK
Yıldırım ayrıca, öğrencilerin mezuniyet puanına göre öğrencinin istediği yere yerleştiğini, yeni sınavda soruların test değil, klasik yani açık uçlu sorular olacağını söyledi.ayrıntılar geliyor