TEOG yerine gelen yeni sistemi belli oldu!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, TEOG konusunda açıklama yaptı. Yıldırım, “TEOG’un veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5, 7 ve 8’inci sınıfta bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi kabiliyeti matematik mi spor mu sanat mı buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavıın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendi sınavını yapmıyor. Şişirme olmasın diye” dedi.

TEST DEĞİL, AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK

Yıldırım ayrıca, öğrencilerin mezuniyet puanına göre öğrencinin istediği yere yerleştiğini, yeni sınavda soruların test değil, klasik yani açık uçlu sorular olacağını söyledi.ayrıntılar geliyor