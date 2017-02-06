Tepede Gönyeli fırtınası: 5-0

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup’ta Gönyeli sahasında konuk ettiği Tatlısu’yu farklı mağlup etti

İKİNCİ DEVRE FARK GELDİ: Tatlısu karşısında ilk devrenin son dakikasında öne geçen Gönyeli, ikinci devrede bulduğu 4 golle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal

Gönyeli: Kemal, Reşat, Menteş, Yusuf, Erdoğan, Akın, İbrahim Öksüzoğluları (Dk.78 İbrahim Kaba), Sabri (Dk.8 Serkan), Tuğrul, Raif (Dk.83 Tahir), Ahmet Can

Tatlısu: Onurhan, Hasan, Yulianov, Beytullah, Kemal (Dk.55 Mustafa), Mahmut Can, Mahmut Erkan, Veli, Aytun, Ali (Dk.78 Arif), İbrahim (Dk.55 Sonalp)

Goller: Dk.44-Dk.57 Akın Topal, Dk.68 Erdoğan, Dk.83 Raif, Dk.90 Tahir (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup 14.haftasında Gönyeli konuk ettiği Tatlısu’yu güzel bir futbolla 5-0 mağlup etti ve çok önemli 3 puanı müzesine götürdü.

Önemli dakikalar:

dakikada Raif ara pasında Erdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda topu dışarı attı.

dakikada Raif’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

dakikada İbrahim Öksüzoğluları’nın ara pasında topla buluşan Akın plase bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0.

İlk yarı 1-0 Gönyeli üstünlüğünde sona erdi.

dakikada Raif’in ara pasında Akın topu aldı, rakiplerini geçti, güzel bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

dakikada Ahmet sağ kanatan topu çizgiye kadar inip ortaladı. Erdoğan durdurup güzel bir vuruş yaptı ve skoru 3-0 yaptı.

dakikada Erdoğan’ın ara pasında Raif topu aldı, 6 pas üzerinden güzel bir aşırtma vuruş yaparak skoru 4-0 yapan golü kaydetti.

dakikada Tahir ceza sahası dışında topu aldı. Mükemmel bir vuruş yaptı ve skoru 5-0 yapan golü kaydetti.

Karşılaşma 5-0 Gönyeli galibiyeti ile sona erdi.