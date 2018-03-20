Terim'den oyuncularına şampiyonluk dopingi

Sarı kırmızılılarda üst üste alınan iyi sonuçların yanı sıra kalan 8 hafta öncesi oyuncuların formlarının yükselmesi teknik heyeti son derece memnun etmiş durumda.

Bir çok mevkiide sıkıntı yaşamasına rağmen kadroda bulunan herkesi hazır tutmak adına ekstra çalışmalar uygulatarak takımdan maksimum fayda almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, her oyuncusuyla yakından ilgilenerek motive ediyor.

Ryan Donk ve Sinan Gümüş gibi isimlerin performansını artıran Terim'in kalan kritik maçlarda faydalanmak istediği önemli isimlerden birisi de Yasin Öztekin.

Öte yandan milli aranın ardından şampiyonluk yarışında birbirinden kritik 8 maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera'yı her milli takım arasında olduğu gibi bu kez de zorlu bir yolculuk bekliyor.

Tecrübeli eldiven, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenenen ve aralarında Uruguay'ın da bulunduğu 4 takımın davet edildiği özel bir turnuva için Çin'e gidiyor.

23 - 26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çin kupasında forma giyecek olan Fernando Muslera, yine uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a dönecek.