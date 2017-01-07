Terörün 2016 bilançosu!

Dünyada geçen yıl 21'i Türkiye'de olmak üzere 469 intihar saldırısı meydana geldi ve şimdiye kadar en yüksek can kaybına neden oldu. Yaklaşık 5 bin 650 kişi intihar saldırılarının kurbanı oldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), 2016 yılında intihar saldırıları sonucunda yaklaşık 5 bin 650 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enstitünün verilerine göre dünya genelinde 800 eylemci 28 ülkede 469 bombalı saldırı düzenledi.

Toplam saldırıların yüzde 70’ine denk gelen 268 saldırıdan IŞİD doğrudan ya da dolaylı sorumlu tutuluyor. INSS, IŞİD’in son dönemde toprak kaybetmesinden sonra "imajını güçlendirmek ve yenilmez olduğunu kanıtlamak için" intihar saldırılarını en önemli araç olarak kullandığına dikkat çekti.

Enstitü, intihar saldırılarının hem örgütün düşmanlarına gözdağı verme hem de örgüte karşı sürdürülen uluslararası operasyonlar karşısında intikam alma niteliği taşıdığına da işaret etti.

En fazla terör saldırısı Ortadoğu'da

Rakamsal olarak en fazla saldırı Ortadoğu ülkelerinde meydana geldi. Irak 2016’da 146 saldırı ile ilk sırayı alırken, Suriye 55 saldırı ile onu takip ediyor. Afganistan 52 saldırı ile üçüncü sırayı aldı. Afganistan'daki saldırılarda geçen yıl 500 kişinin hayatını kaybettiği saptanmış.

IŞİD’den sonra en fazla terör eylemi düzenleyenlerin ise Nijeryalı Boko Haram militanları olduğuna dikkat çekildi. Bu grup 2016’da 53 saldırı düzenledi.

Türkiye'de de terör eylemi arttı

Türkiye’deki terör saldırılarında da 2016 yılında artış gözlendi. INSS, geçen yıl Türkiye'de toplam 21 intihar saldırısı düzenlendiğini kayıtlara geçti. Türkiye'de 2015’te düzenlenen intihar saldırılarının sayısı ise 5'ti. INSS, eylemlerdeki artışın Türkiye’nin Suriye anlaşmazlığına dahil olması ve Kürt grupları ile devam eden çatışmalar ile ilgili olduğuna işaret edildi.

INSS'e göre 2016'da terör saldırıları nedeniyle dünya çapında yaşamını yitirenlerin sayısında da artış oldu. 2015 yılında düzenlenen 452 saldırıda 4 bin 330 kişi yaşamını yitirirken, 8 bin 800 kişi de yaralandı. 2016'da yaralı sayısı 9 bin 480 olarak belirlendi.

Saldırıların çoğunluğu erkekler tarafından düzenlendi. Ancak 77 kadının düzenlediği 44 intihar saldırısında da 400 kişi yaşamını yitirdi. Bu eylemlerin çoğu Nijerya'da düzenlendi.

"Terör grupları yeni saldırılar düzenleyebilir"

INSS, IŞİD’in uzantıları ve diğer terör gruplarının bundan sonra da ölümlere yol açabilecek büyük saldırılar düzenleme girişiminde bulunabileceğini tahmin ediyor. Bu tür saldırıların 1980’li yılların başından bu yana terör grupları tarafından düzenlendiğine işaret eden INSS, 2016 yılında Batı Avrupa’nın da bombalı intihar eylemlere sahne olduğuna işaret etti.

Enstitüsü, IŞİD'in Kasım 2015’te Paris’te düzenlediği saldırıyla Avrupa’nın kalbine darbe indirebileceği tehdidini hayata geçirdiği değerlendirmesini yaptı.



